محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع خلال النوة

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة للتعامل معها فورا تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



وفي نفس السياق قام اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، بالقيام بجولة تفقدية، اليوم الجمعة، بنطاق حي غرب، وذلك لمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات المياه والوقوف على سيولة الحركة المرورية وتصريف مياه الأمطار والتأكد من كفاءة التصريف خلال النوة الحالية.





وأشار أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى علي مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار الـ ٢٤ ساعة لتلقي أية شكاوي خاصة بالأمطار وتجمعات المياه بنطاق الثغر.