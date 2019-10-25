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أخبار العالم

بعد مواجهات مع الأمن.. مقتل متظاهر ثالث في العراق

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:45 م
تظاهرات العراق
تظاهرات العراق
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شيماء مصطفى
نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن متظاهر ثالث قد لقي مصرعه، في بغداد خلال المواجهات مع القوات الأمنية.

فيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن توثيق استشهاد متظاهر وإصابة ٢٢٤ آخر في بغداد وثلاثة اخرين في محافظة المثنى، حسبما ذكرت قناة "السومرية" العراقية.

وذكرت القناة أن قوات الأمن العراقية، أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وبدأ المتظاهرون العراقيون في التجمع بساحة التحرير منذ مساء أمس الخميس استعدادا لمظاهرات حاشدة اليوم، ضد التدخل الإيران في السياسة العراقية.

ورفع متظاهرون، أمس الخميس، لافتات ورددوا شعارات مناهضة لإيران ولقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذين يحملونه مسؤولية مباشرة وغير مباشرة عما آلت إليه الأوضاع في العراق.
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