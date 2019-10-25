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فن

كل حياتى.. سر بكاء شام ابنة أصالة في حفل والدتها.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:03 م
اصالة وابنتها شام
اصالة وابنتها شام
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أحمد إبراهيم
نشرت شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام توجه من خلالها رسالة مؤثرة إلى والدتها أثناء حضورها حفلا لها.

ودخلت شام فى نوبة بكاء شديدة أثناء ظهورها بالفيديو قائلة: "امى أصالة هى كل شيء فى حياتى ولا استطيع ان استغنى عنها وانا فخورة بها وكل النجاحات التى حققتها فى عملى من أجلها حتى تكون فخورة ايضا بى".

يذكر أن شام قد اثارت الجدل من قبل حول علاقة والدتها بزوجها المخرج طارق العريان وذلك من خلال فيديو لها تؤكد فيه على أن الأهم من الرجل أن تكون الزوجة سعيدة واذا لم يتحقق ذاك فى وجوده من الأفضل أن يبتعد عن حياتها.

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