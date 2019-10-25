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حوادث

تاجر ملابس.. المرور يضبط أكبر مزور مستندات في المنوفية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:00 م
مستندات مزورة
مستندات مزورة
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أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير وترويج المحررات الرسمية.

اكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور قيام تاجر ملابس - سن 61 - سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا "شيك ، تبديد" - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية بتزوير محررات رسمية للعديد من المصالح والهيئات الحكومية وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور ومديرية أمن المنوفية.

أسفرت المأمورية عن ضبطه بمسكنه وبحوزته عدد 2 جهاز حاسب آلى ، خاتم أرقام مسلسلة ، عدد 2 خاتم شعار الجمهورية مقلدين ، عدد 15 تصريح قيادة مؤقت مقلد خالى من البيانات ، عدد 5 بطاقات رقم قومى مزورين ، عدد 28 نموذج تصريح تسيير مؤقت مقلد ، رخصة قيادة مزورة ، عدد 5 نماذج تصاريح مؤقتة للقيادة والتسيير خالية البيانات ، عدد 10 رخص تسيير لسيارات بأرقام مختلفة ، عدد 2 خطاب فك حظر لسيارتين منسوب صدورهما لأحد البنوك موجهين لإحدى إدارات المرور ، عدد من جوازات السفر وشهادات "ميلاد ، وفاة ، تجنيد ، طلاق" ومحررات رسمية أخرى جميعها مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة ، مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتزوير جميع المحررات المضبوطة باستخدام جهازى الحاسب الآلى لبيعها مقابل مبالغ مالية لعملائه ممن لديهم موانع قانونية تحول دون استخراجها بالطرق الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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