بوتين يؤكد أهمية توسيع التعاون بين روسيا ودول "عدم الانحياز" لتعزيز الأمن الإقليمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أهمية توسيع التعاون بين بلاده ودول حركة عدم الانحياز بما يخدم ويعزز الأمن الإقليمي.



وقال بوتين - في الكلمة الافتتاحية لقمة حركة عدم الانحياز التي تعقد في مدينة باكو عاصمة أذربيجان ونقلت قناة روسيا اليوم مقتطفات منها - :"إننا على ثقة تامة بأن توسيع تفاعلنا البناء بين روسيا وحركة عدم الانحياز، سيعزز الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي".



وأشار إلى أن القمة تعقد هذه المرة في ظروف عالمية معقدة، وفي وقت يشهد فيه عدد من المناطق في العالم توترا ونزاعات مسلحة وصراعات إثنية ودينية، ما يصعب من عملية حل جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ومقاومة المجاعات والفقر.