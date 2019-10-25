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حوادث

تناولت القرص القاتل.. نيابة ملوى تحقق فى واقعة انتحار فتاة فى ظروف غامضة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:44 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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ايمن رياض
بدأت نيابة مركز ملوى جنوب المنيا التحقيق فى واقعة انتحار فتاة في ظروف غامضة بعد تناولها قرص غلة سام.

ترجع احداث القضية الى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية تلقيه اشارة من مستشفى ملوى العام بوصول فتاة جثة هامدة وبالكشف المبدئي عليها تبين وجود آثار تسمم وتبين أنها تناولت قرص الغلة السام.

وعلى الفور شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بإشراف العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا بقيادة الرائد أحمد الصاوي رئيس مباحث القسم وتبين أن الفتاة تدعي م . أ 21 سنه وأنها تناولت قرص الغلة السام بقصد الانتحار لأسباب غامضة تحرر محضر بالواقعة ويكثف ضباط البحث الجنائي جهودهم لكشف أسباب انتحار الفتاة.
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