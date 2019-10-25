مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان

محافظة أسوان عروس الجنوب والمشتى العالمى، والتى تأخذ العلامة الكاملة فى سطوع شمسها ودفء جوها فى فصل الشتاء.



وفى هذا الصدد رصد "صدى البلد" ما تشهده محافظة أسوان اليوم من الطبيعة الخلابة الساحرة، والطقس الجاف، بجانب الشمس الساطعة، وصفاء ونقاء مياه النيل، فهو ما تتميز بها محافظة أسوان، وهو ما دفع العديد من السائحين والزائرين لزيارتها وخاصة خلال هذه الفترة من العام المتمثل فى موسم الشتاء، على الرغم من الطقس السيئ وتساقط الأمطار فى محافظات أخرى.



ويواصل السائحون جولاتهم داخل المناطق الأثرية، والمعالم السياحية للاستمتاع بالطقس الممتع حيث الشمس الذهبية الساطعة التى تنشر أشعتها على الرمال والجزر ومياه النيل الصافية لينعم بهذه الطبيعة الخلابة مواطنى أسوان وضيوفها.



ولهذا نجد زيادة الحركة السياحية الوافدة لأسوان وجذب العديد من السائحين بمختلف الجنسيات للسياحة الخارجية، بجانب الوفود الزائرة من الرحلات الشبابية ورحلات العائلات والمجموعات والأسر ضمن السياحة الداخلية من مختلف محافظات الجمهورية للاستمتاع بهذه المقومات الطبيعية الفريدة والمتنوعة.



وتمتاز أسوان بتنوع المنتج السياحي من السياحة الأثرية والثقافية والبيئية والعلاجية والسفارى والصيد، والرحلات النيلية على صفحة نهر النيل الخالد.

