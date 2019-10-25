صحة البحر الأحمر: طوارئ في جميع مستشفيات المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار

أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة،أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية في مدن المحافظة، وذلك تزامنا مع سقوط أمطار في بعض محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية الصحة تتابع بشكل مستمر أداء العمل في جميع المنشآت الطبية بالمحافظة بدءا من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.



وقال "مرعي"، إنه تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات ومخازن الأدوية بالإدارات ومخزن الطوارئ بالمديرية، وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى جاهزة كافة أجهزة الاستقبال والطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، بجميع مستشفيات المحافظة وزيادة أعداد الأطباء النوبتجين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وزيادة أعداد أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة من الأشعة وبنك الدم والعامل، كما تم تشكيل فريق انتشار سريع أساسي واحتياطي، في التخصصات المختلفة لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها فور حدوثها، تزامنا مع سقوط الأمطار في معظم محافظات الجمهورية.



وكان مجلس الوزراء أصدر، أمس الخميس، بيانًا قال فيه، إنه في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يناشد مجلس الوزراء المواطنين، بالتزام المنازل غدًا الجُمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالى محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصًا على سلامتهم، ومنعًا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة غدا.



