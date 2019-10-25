إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة رأس غارب

أصيب، اليوم الجمعة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وتم ونقل المصابين لمستشفي رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وتلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر بلاغ بانقلاب السيارة رقم 3228 ص س ج، تحديدًا بالكيلو 60 طريق الزعفرانة رأس غارب وتم الدفع بسيارتين إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.



وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم مصري والآخرين يحملون الجنسية السعودية، هم محمد سعد حسن 44 عاما، من الجيزة، وإصابته خلع بالكتف وجروح وسحجات وكدمات متفرقة، وعبدالله محمد الورثان، سعودي الجنسية، 40 عاما، مصاب بجروح قطعية وكدمات وعبدالعزيز محمد العويني، 45عاما، سعودي الجنسية، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.