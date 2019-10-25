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محافظات

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) استمرار العمل بالموانئ رغم عدم استقرار الطقس .مشيرة إلى أن عمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة تسير بشكل طبيعى حيث بلغ إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 26 سفينة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم الجمعة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأوضح البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.
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