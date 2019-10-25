جامعة القاهرة في أسبوع.. لقاءات مع فاروق الباز وعبد المنعم سعيد بالموسم الثقافي..اعتماد أكبر حركة ترقيات للعاملين في يناير المقبل.. ومسابقة للمواهب 27 أكتوبر

*الخشت: توظيف تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات الطلابية والإدارية بالجامعة

*عبد المنعم سعيد يكشف التحديات التي تواجه المستقبل المصري

*فاروق الباز: النجاح في الحياة يأتي من التجربة وجمع العلم يجب ألا يكون هدفه مجرد الحصول على شهادة







أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لاعتماد أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجامعة في يناير المقبل، وبحث القواعد المنظمة للتعيين والترقية، مع تدعيم قواعد معلومات جميع العاملين بالجامعة في اطار التحول الرقمي.



جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هامش مشاركة د. الشيخ فى أولى فاعليات الموسم الثقافي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.



وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تبذل جهودًا لتحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، حتى يمكن رصد أي تغيير في الحالة الوظيفية للعاملين، وتحديد العجز والفائض في العمالة، لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الاستراتيجية.



وأشار رئيس الجامعة، إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات الطلابية والإدارية بالجامعة، وإدارة الأرشفة للملفات والوثائق، مؤكدًا أن الجامعة نجحت في تحويل معظم الخدمات والعمليات الإدارية والطلابية إلى عمليات إلكترونية، والارتقاء بمستوى البنية التحتية المعلوماتية.



من جانبه أشاد الدكتور صالح الشيخ، بالتعاون مع الجامعة في تطوير الهياكل التنظيمية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة استحدثت هياكل تنظيمية لمنشآتها الحديثة مثل مستشفى طب الأسنان، أول مستشفى نوعي خدمي في مصر، وكلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا، أول كلية من نوعها بمصر.



وخلال الموسم الثقافي للجامعة، قال الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، إن مصر حاولت عبر تاريخها التحول من العصور القديمة إلى العصور الحديثة، مشيرًا إلى أن محمد على حاول الخروج بمصر لمصاف الدول المتقدمة، وأن مصر الآن تحاول مرة أخرى التنمية واللحاق بركب التقدم، وأنها قد تكون المحاولة الأخيرة لأن العالم يتحرك بسرعة.



وأضاف سعيد، خلال ندوة بجامعة القاهرة تحت عنوان المحركات العشرة للمستقبل المصري، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، أن أحد أهم شروط النقلة الكيفية هو طريق السلمية الإستراتيجية وتجنب الدخول في صراعات خارجية، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة مثل الصين واليابان وكوريا وماليزيا، ركزت على البناء الداخلي لها وابتعدت عن الصراعات الخارجية، وكانت تسعى للنهوض والتقدم بالحد الأدنى الممكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها، موضحًا أن مصر كانت على العكس من ذلك حيث دخلت في العديد من الحروب الخارجية مثل حرب فلسطين وحرب الاستنزاف 67، وغيرها من الحروب.



وأوضح سعيد، أن مصر اختارت طريقها بعد 30 يونيو أن تكون مسيرة التنمية القائمة في إطار نحو 10 محركات تنطلق من رؤية مصر 2030 وأهمها 5 محركات ذات طبيعة مادية لها علاقة بتعبئة الموارد وعناصر القوة وهي، محرك الكمون الاستراتيجي الذي يعني الهدف الرئيسي للدولة وهو التنمية والنمو إلى آفاق الدول التي تسير في مصاف التقدم، يليها تغيير الخريطة او الجغرافيا التنموية المصرية من التمحور حول نهر النيل بالانتقال من النهر إلى البحر مثل تنمية محور قناة السويس، وفتح الطريق أمام الكتلة السكانية في الدلتا للانتقال إلى سيناء والتوسع في نطاق الصعيد باتجاه البحر الأحمر ثم محرك اختراق الأراضي المصرية من سيناء الى الصحراء الغربية، متمثل في إقامة المدن الجديدة والأنفاق والطرق لربط البلاد بعضها ببعض، ومحرك إدارة الثروة وليس إدارة الفقر سيرًا على نماذج الدول المتقدمة، يليه التنمية من أجل التصدير، يليها 5 محاور تقوم علاقتها على الاستخدام الأمثل للمحركات السابقة وهي، والتفكير الحداثي والمعاصر في النظرة الى الانسان والآخر، ثم القيام بثورة تشريعية كبرى، يليها تجديد الفكر الديني، ومحرك المشاركة السياسية والفكرية للدولة، وفي النهاية تركيب وتحريك الخريطة الادارية لمصر.



ولفت دكتور عبد المنعم سعيد، إلى أن القدرة الإستراتيجية تدعم عملية التنمية الاقتصادية التي لم يعد من الممكن تأجيلها، مع التركيز الداخلي على بناء الدولة، فالبناء الداخلي هو حجر الأساس لبناء مصر وتحقيق أهدافها الداخلية والخارجية.



وعلق الدكتور محمد عثمان الخشت، على المحركات العشرة للمستقبل المصري التي تناولها الدكتور عبد المنعم سعيد، قائلًا أنها تتمثل في الكمون الاستراتيجي والذي يستلزم معرفة كل شخص لقدراته، حيث تبني مصر الآن نفسها داخليًا، وهذا لا يتم بالشعارات والمواعظ ولكن بالتنمية، مؤكدًا ضرورة أن تعرف مصر قدرتها وحدودها.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المحرك الثاني للتنمية يتمثل في تغيير الخريطة الجغرافية المصرية، حيث أن مصر منذ عهد الملك مينا دولة مركزية حول نهر النيل، لافتًا إلى أنه منذ توليه رئاسة الجامعة كان من أولى اهتماماته التحول من المركزية الى اللامركزية وتوزيع سلطة اتخاذ القرار، والتي نجحت الجامعة في تحقيقها بنسبة 60%.



وتابع الدكتور محمد الخشت، أن علينا التوسع في الصحراء الغربية، مؤكدًا أن المحرك الرابع للمستقبل المصري الذي ذكره الدكتور عبد المنعم سعيد يركز على التنمية من أجل التصدير، يليه محرك القوى الناعمة من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم والثقافة والتفكير، لافتًا إلى أننا في الدول العربية لدينا الحداثة شكلية في الملبس والمأكل فقط، حيث مازلنا ماضويين.



وأوضح أن المحرك السادس هو الثورة التشريعية، ثم محرك تجديد الفكر الديني لأن طريقة تفكيرنا في مصر لن تتغير إلا بتغيير طريقة التفكير الديني وذلك من خلال تتبع خطوات أساسية، منها الاستفادة من العقل النظري المعرفي القائم على الاستدلال، والعقل الديني، وتحرير مراكز الوجدان، وإصلاح طرق التعامل مع الآخرين، والعقل العملي المتعلق بالتجربة، ثم محرك المشاركة السياسية، وفي النهاية أكد على إعادة تركيب الخريطة الاقتصادية والتحول من المركزية إلى اللامركزية.





وفي السياق ذاته، قال عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، إن النجاح في الحياة يأتي من التجربة وتعلم أشياء جديدة في أي وقت وأي مكان، وعلى مدار حياة الشخص، مؤكدًا ضرورة أن يكون للفرد مكانة وأثر داخل مجتمعه.



وأوضح العالم المصري فاروق الباز أن الإنسان لا يستطيع أن يقدم شيئا جديدًا إلا إذا استقبل يوميًا معلومات وأفكارًا جديدة، مشيرًا إلى ضرورة أن نتجه للبحث عن المعلومات بأنفسنا، ولا بد من الحرص على مشاركة الخبرات والمعارف مع من لديهم خبرة.



وأشار إلى أنه عند ذهابه لأمريكا للعمل في مجال الجيولوجيا، لم يكن قد قرأ أي كلمة عن القمر، ولم يسبق حتى أن رأى صورته، ولم يدخل أي مرصد، في حين كان أمامه عظماء يدرسون القمر منذ عدة سنوات.



وأضاف أنه توجه بعدها لقراءة الأبحاث والكتب التي يمكن أن يقرأها ويستفيد منها، حتي يعمق من معرفته ونطاق معلوماته في هذا المجال، قائلا: "توصلت لوجود 16 موقعًا على سطح القمر، وأكبر كمية من أنواع الصخور".



وأكد الدكتور الباز خلال لقائه بطلاب جامعة القاهرة اليوم في ندوة بعنوان "تجربتي"، حرصه الشديد على قراءة الكتب التي تمثل الوسيلة الأساسية للعلم والمعرفة وإعلاء العقل، مشيرًا إلى أنه لا بد من الحرص على جمع العلم والمعرفة للاستفادة منهم بما ينفع الناس والمجتمع والدولة، وليس لمجرد الحصول على شهادة.



وقال إن ممر التنمية جاء نتيجة لدراسة الصحراء الغربية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات للعمل على غزو الصحراء واستغلالها، موضحًا أنه تم بالفعل عمل دراسة للصحراء المصرية وخاصة الجزء الغربي، ومعرفة مدى هطول الأمطار عليها بما سمح بوجود حياة وزراعة بها، مضيفًا أن وجود ممر التنمية يضيف مساحة ١٠.٥ مليون فدان غرب النيل صالحة لإقامة مجتمعات عليها، في حين أننا نعيش على ٧ ملايين فدان حول النيل.



وأشار إلى ضرورة إعادة التفكير في استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها، لتغيير وتطوير الوضع الاقتصادي لمصر بأن تصبح قادرة على بناء نفسها اقتصاديًا.



وتناول الحديث التغيرات الطبيعية المتوقعة ومايشاع من غرق الدلتا مؤكدا أن هذه التغيرات متوقعة وقادرون على التعامل معها علميًا، وأضاف: أؤكد أن مصر لن تضار.





وعلي جانب اخر، تطلق جامعة القاهرة مسابقة "فنون 3 " في مجالات الموسيقى والغناء والإنشاد الديني والأفلام القصيرة والفنون الشعبية، وذلك في الفترة من 27 أكتوبر حتى 4 نوفمبر، لدعم وإثراء الأنشطة الفنية، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المواهب الفنية لزملائهم وتشجيعها.



وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الطلاب الفائزين في مسابقة "فنون 3" سيحصلون على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، كما سيتم تصعيد الفائزين بالمراكز الأولى لمنتخب الجامعة.



وأضاف أن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة في المسابقات المختلفة وترعى المواهب الفنية وتعمل على تنميتها وصقلها، واختيار أفضل العناصر الفنية للاشتراك بها في المسابقات الداخلية والخارجية.



ومن المقرر أن تتولى كل كلية عمل الدعاية اللازمة للمسابقة حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة.