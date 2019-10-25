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محافظات

تتحدى الأمطار.. رئيسة وحدة محلية بالغربية تشارك فى عمليات كسح وشفط المياه.. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:15 م
رئيسة الوحدة تشارك
رئيسة الوحدة تشارك فى عمليات الشفط
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أحمد على
شهدت قرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية حالة من البهجة والسعادة للممارسة رئيسة الوحدة المحلية دورها كالقيادة تنفيذية فى متابعة أعمال متابعة شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع في القرية.

كما قررت رئيسة الوحدة المحلية النزول بنفسها إلى أماكن تجمعات المياه ومشاركة العمال ومساعدتهم في أعمال نزح مياه الأمطار بالرغم من أن اليوم يوم الجمعة وأيضا إنها سيدة متحدية صعاب الظروف الجوية .

وصف مواطنو القرية "هالة شاهين "رئيس الوحدة المحلية بكونها شعلة نشاط داخل الوحدة المحلية بكفر كلا مشيدين بدورها بالقيام بأعمال الشفط على الرغم من استمرار تساقط الامطار الا انها كانت في قلب برك وجمعات الأمطار مع العمال.

وأشار الأهالي إلى أنه تم سحب تجمعات المياه من الطريق الرئيسى السنطه كفر كلا حنون تحت الإشراف المباشر لها حتى يتم انجاز المهمة على أكمل وجه وقال الأهالي ليت كل مسئول يراعي ضميره داخل مركزنا ويتعلم من هذه المرأة .

وأضاف أهالي القرية أن العام الماضي جاء جرار الوحدة لانتشال المياة من طريق المدرسة الحديثة ورفض الموظف النزول في الطين بعكس المسؤولة.
تتحدى الأمطار.. رئيسة وحدة محلية بالغربية تشارك فى عمليات كسح وشفط المياه.. صور
تتحدى الأمطار.. رئيسة وحدة محلية بالغربية تشارك فى عمليات كسح وشفط المياه.. صور
تتحدى الأمطار.. رئيسة وحدة محلية بالغربية تشارك فى عمليات كسح وشفط المياه.. صور
تتحدى الأمطار.. رئيسة وحدة محلية بالغربية تشارك فى عمليات كسح وشفط المياه.. صور
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