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اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وأنصار حزب الله في لبنان..فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:44 م
صدى البلد
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محمود محسن
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بثا مباشر للاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين بلبنان وأنصار حزب الله. 

وقام الأمن بإغلاق أحد مداخل ساحة رياض الصلح. 

وكانت قد أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الخميس، بوقوع اشتباكات في ساحة رياض الصلح.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عن الاشتباكات وقعت بين المتظاهرين وأنصار حزب الله، ولفتت إلى تدخل قوات مكافحة الشغب للفصل بين طرفي الاشتباك.

وتشهد لبنان منذ أيام تظاهرات حاشدة احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
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