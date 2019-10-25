يورجن كلوب يكشف عن أفضل هدف شاهده في حياته

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن أفضل هدف شاهده في حياته.



وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام:" هدف تشامبرلين الثاني، في جينك، هو أفضل هدف شاهدته في حياتي من الملعب، لقد كان هدفا مميزا للغاية".



واضاف:" تشامبرلين عانى من إصابة قوية، وعاد للتألق بعد غياب طويل، أفضل اللحظات في مسيرتك لا تفكر بها وانما تفعلها بنفسك".



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع بـ 12 نقطة.