برلماني يكشف عن أهمية إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية

قال محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لمتابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبيعة، خطوة قوية للحفاظ على مقدرات البلد.





وأضاف "محمد الشورى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من المحتكرين الذين يستغلون احتياج المرضي إلى الأدوية والمستلزمات الطبية يقومون بتخزين الادوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لجني الأموال على حساب صحة المواطن البسيط.





وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن هناك عقوبات قاسية لردع الاحتكار ولكن غير كافية للقضاء عليه، ومع وجود هذه المخازن التي توفر الادوية والمستلزمات الطبية لمدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة ستقضي على الاحتكار بشكل نهائي.





ياتي ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس ؛ لمتابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.





‎ وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المخازن المقترح إنشاؤها، وأماكن توزيعها، والتى تتكون من مخزن استراتيجى فى القاهرة، يخدم القاهرة والعاصمة الإدارية، بالإضافة الى خمسة مخازن أخرى، وهى مخزن يخدم الإسكندرية ومطروح والعلمين، ومخزن الإسماعيلية ويخدم مدن القناة وسيناء، ومخزن المنصورة ويخدم وسط الدلتا، ومخزن المنيا ويخدم شمال الصعيد، ومخزن قنا ويخدم جنوب الصعيد والبحر الأحمر.





‎ وأشار رئيس الوزراء إلى ما يُوليه رئيس الجمهورية من اهتمام بهذا المشروع المهم، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، والقضاء على أية ممارسات احتكارية فى هذا المجال.



