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حوادث

ضبط عاطل ارتكب 7 وقائع سرقة سيارات في الدقهلية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكن ضباط قسم مكافجة جرائم سرقة السيارات بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط عاطل بعد قيامه بارتكاب 7 وقائع لسرقة السيارات بنطاق مدينة المنصورة والسنبلاوين.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد وقائع سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة.

جري تشكيل فريق بحث من ضباط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بقياة العقيد احمد رمضان رئيس قسم مكافحة سرقة السيارات، والمقدم محمد منير العدل، مفتش مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، والرائد محمد مطر، رئيس المباحث، للوقوف على مرتكبي تلك الوقائع.

وتوصلت تحريات جهود فريق البحث الى ان وراء وقائع السرقة شخصا يدعي "شريف.ش.م.ح"، 27 عاما عاطل ومقيم بقرية ميت لوزة التابعة لمركز المنصورة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه 7 وقائع لسرقة السيارات بنطاق قسم شرطة اول وثان المنصورة ومركز السنبلاوين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وضبط المسروقات، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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