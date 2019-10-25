بعد ارتفاع الأمواج لـ5 أمتار.. هل تتعرض مصر لإعصار يضرب سواحلها الشمالية

على مدار الساعات الماضية لم يتوقف الحديث عن تعرض مصر لموجة طقسية صعبة، مصحوبة بالأمطار والرياح، وصلت لحد أن وصفها كثيرون بأن البلاد على موعد للتعرض لإعصار خاصة على السواحل الشمالية.



التكهنات حول قرب تعرض البلاد لإعصار اعتمدت على تقرير لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني، اليوم الجمعة، إن هناك توقعات بحدوث إعصار مداري يُطلق عليه اسم "ميديكين" وصفه بغير العادي في مصر خاصة في المناطق المطلة على البحر المتوسط، ما يُنذر بحدوث عواصف وأمطار غزيرة، وحتى فياضانات ساحلية في تلك المناطق.



ووفقا لتقرير مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، فإن منطقة منطقة البحر المتوسط تشهد نظام ضغط منخفض مسير للأعاصير المدارية،والتي تجمع بين خصائص استوائية وغير استوائية، وربما تشهد المنطقة إعصارًا استوائيًا لم تشهد له مثيلًا في منطقة البحر المتوسط.



الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أكد أنه لا صحة لكل تلك التقارير قائلا: "مفيش حاجة اسممها اعصار جاي على مصر" مشيرا إلى أن ما يحدث من سقوط للأمطار نتيجة وجود منخفض جوي بالبحر متوسط، يتسبب في سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وعلى شمال الدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، بدأت اليوم وتستمر إلى غدٍ السبت





واوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أن الأعاصير لا تتكون في البحر المتوسط إنما تتكون في المحيطات، موضحا أن ما تشهده البلاد منخفض جوي قوي ومتعمق في بعض المناطق، يؤثر حاليًا على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ويستمر غدًا في التأثير على شرق البلاد (بورسعيد، دمياط، رفح، العريش، شمال ووسط سيناء)، وينتهي الأحد بأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.



حالة عدم الاستقرار الناتجة عن المنخفض الجوي، تسببت في ارتفاع موج البحر لقرابة 5 مترات وفقا لما أكده "عبدالعال"، واصفا تلك الأمواج بالطبيعية والتي تحدث باستمرار ولا ترقى للخوف من حدوث إعصار لان تلك المنطقة لا تشهد اي أعاصير.



وكشف رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، عن تفاصيل الموجة الطقسية التي تشهدها البلاد على مدار اليومين الماضيين، لافتا إلى أن تلك الموجة تبلغ ذروتها اليوم على السواحل الشمالية للبلاد، و مستمرة على مدار اليوم والغد، على أن تقل تلك الموجة وتبدأ في الاستقرار بدءا من الأحد المقبل، لافتا إلى أن درجات الحرارة سوف تعود إلى طبيعتها مرة أخرى بعد انتهاء تلك الموجة.



وأوضح أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد اليوم، تسود على محافظات السواحل الشمالية والعديد من المناطق في محافظات الدلتا، بينما تشهد محافظات القاهرة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة في مختلف الأنحاء وتقل تلك الأمطار في محافظات الصعيد.