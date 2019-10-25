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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد عادل عبد المنعم وزوجته

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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منار نور
نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر أحمد عادل عبد المنعم فى الصورة برفقة زوجته، ولاقت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية والغزل.

وجاءت التعليقات كالتالى : _ "_ " ما شاء الله ربنا يخليكوا لبعض ويسعدكم "_ "ربنا يحميكوا " _"ربنا يسعدكم " .



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