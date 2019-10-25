ستيرلينج أفضل لاعب في أسبوع دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم فوز رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي بجائزة افضل لاعب في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا .



وقاد رحيم ستيرلينج فريقه مانشستر سيتي للفوز علي فريق اتلانتا الايطالي بنتيجة 5-1 ، وسجل اللاعب 3 اهداف "هاتريك" وصنع هدف لزميلائه .



ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة دوري ابطال اوروبا برصيد 9 نقاط .