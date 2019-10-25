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رياضة

ستيرلينج أفضل لاعب في أسبوع دوري أبطال أوروبا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:36 م
ستيرلينج
ستيرلينج
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم فوز رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي بجائزة افضل لاعب في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا .

وقاد رحيم ستيرلينج فريقه مانشستر سيتي للفوز علي فريق اتلانتا الايطالي بنتيجة 5-1 ، وسجل اللاعب 3 اهداف "هاتريك" وصنع هدف لزميلائه .

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة دوري ابطال اوروبا برصيد 9 نقاط .
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