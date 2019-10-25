المتحدث باسم الكرملين: بوتين ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بحثا تعزيز التعاون في مجال الدفاع

أكد المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستن آركانج تواديرا ناقشا مواصلة التعاون الثنائي في مجال الدفاع، خلال اجتماعهما الأخير على هامش قمة "روسيا إفريقيا" في سوتشي.



وصرح رئيس أفريقيا الوسطى خلال مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن بلاده ترغب في الحصول على المزيد من الأسلحة من روسيا لإنجاز مهمة جيشها على الوجه الصحيح، وتدرس إمكانية استضافة قاعدة روسية .



ولدى سؤال بيسكوف لاحقا عما إذا كان الرئيسان ناقشا تقديم إمدادات أسلحة إضافية، أجاب "التعاون الدفاعي واستمرار التعاون الدفاعي كان بالفعل على جدول الاعمال."



وعندما طُلب منه التعليق على تصريح تواديرا بشأن استضافة قاعدة عسكرية روسية ، قال بيسكوف إنه لم ير أي تقارير إعلامية في هذا الشأن.

