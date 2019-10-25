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اقتصاد

12 معلومة عن الكشف البترولي الجديد بخليج السويس

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:55 م
براميل نفط
براميل نفط
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مايكل عياد
أعلنت شركة إيني الإيطالية للبترول، اليوم الجمعة، اكتشاف بئر بترول جديدة في منطقة أبورديس سدري في جنوب خليج السويس. وبحسب موقع "إس بي جلوبال" فإن الموقع سيبدأ الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المبدئية حوالي 5000 برميل يوميا وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذى أعلن عنه فى يوليو الماضى.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن الكشف الجديد جنوب خليج السويس:

- أعلنت وزارة البترول عن الكشف في يوليو الماضي
- تحقق من الكشف شركة بترول بلاعيم "بتروبل" بحقول سيناء
- الكشف تم بحفر البئر الاستكشافي سدري 23 بجانب الحقول القائمة
- الكشف ينتج الزيت الخام "براميل نفط"
- التربة سمك رأسي 35 مترًا من الصخور الرسوبية و65 مترًا من الصخور الجيرية
- ساهمت التسهيلات الإنتاجية المتوفرة للشركة فعليًا بمنطقة الاكتشاف من الكشف والتحقق
- المنطقة المتواجد بها الكشف تنتج منذ عام 1957 وتعد من أقدم الحقول في مصر
- حفرت بتروبل حفر 10 آبار تنموية جديدة
- يجري دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكى
- الطاقة الإنتاجية المبدئية للبئر حوالي 5000 برميل يوميا
- الاحتياطيات المقدرة فى اكتشاف جنوب سدرى تبلغ حوالى 200 مليون برميل نفط
- تنفيذ خطة عاجلة لدخول البئر الإنتاج، الذي متوقع له خلال أيام.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالى الاحتياطيات المقدرة فى اكتشاف جنوب سدرى تبلغ حوالى 200 مليون برميل من النفط، فيما تم وضع خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنية التحتية القائمة فى المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الإستراتيجية فى الأنشطة المستقبلية فى منطقة سدرى للإسراع عمليات الاستكشاف ووضع الآبار على خط الإنتاج.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى شهر يوليو الماضى، اكتشاف شركة بترول بلاعيم بئرا بتروليًا بمنطقة أبورديس سدري، وذلك بحفر البئر الاستكشافى سدرى 23، والنجاح فى الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسى 35 مترا من الصخور الرسوبية و65 مترا من الصخور الجيرية.
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