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مرأة

احذري.. هذه الأطعمة تضر بصحة طفلك

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:28 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الحياة مليئة بالمشاغل.. لذلك من السهل إعطاء أطفالنا وجبات سريعة، ولا نلتفت لضرر هذه الوجبات. ووفقًا لموقع home making هناك عدة أطعمة من أسوأ الأشياء التي تضر صحة طفلك.

من أسوأ الأطعمة للأطفال:

- قطع الدجاج
قطع الدجاج التي يتم تحضيرها في المطاعم مليئة بالمواد الحافظة وغير الصحية والدهون الضارة.

-الهوت دوج
يحتوى الهوت دوج على الدهون المشبعة والسعرات الحرارية التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

- الحبوب السكرية
نتيجة لاحتوائها على الكثير من السكر والسعرات الحرارية الضارة بطفلك.

- البطاطس المقلية
تعتبر من الوجبات اللذيذة ولكنها مليئة بالصوديوم والدهون غير المشبعة التي تؤدي إلى الاصابة بأمراض القلب والسكر، فصنعي بطاطس منزلية للحصول على الخيار الصحي.

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