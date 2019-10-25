تركيا سجن كبير للنساء.. المرأة تفقد الشعور بالأمان .. تزايد مخاوف التعرض للاعتقال.. الأتراك يخشون فتح الباب خوفا من المداهمات الأمنية.. والشجار بين الجيران يتحول إلى بلاغات للأمن

تركيا تحولت إلى سجن كبير يضم ملايين المواطنين

-أكثر من 80 ألف سيدة زوجها معتقل وتعيش بدون عائل

-اعتقال 70 سيدة ساعدوا نساء أزواجهن يقبعون بالمعتقلات

-قانون الشبهة المعقولة سيف أردوغان المسلط على رقاب الشعب





تحولت تركيا بالنسبة لملايين من المواطنين إلى سجن كبير مفتوح، فكثير من النساء اللاتي كن على علاقة بحركة الخدمة بأي شكل من الأشكال حتى أولئك المشتركات في وسائل الإعلام المحسوبة على حركة الخدمة من جرائد أو مجلات، أو من كانت لهن حساب في بنك آسيا الذي كان مملوكًا لرجال أعمال محسوبين على حركة الخدمة، أصبحن محل شبهة وتعرض أغلبهن للاعتقال تحت مسمى قانون "الشبهة المعقولة" المنافي للدستور، والذي صدر بموافقة الأغلبية البرلمانية التابعة للحزب الحاكم.



ويقول تقرير صادر عن مركز نسمات التركي ذو الصلة بحركة الخدمة التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية، إن هذا القانون الذي وضع قبل محاولة الانقلاب الفاشلة، بات سيفًا مسلّطًا على رقاب كثير من المعارضين والمخالفين لتوجهات الحزب الحاكم، وفي مقدمتهم المنتمين لحركة الخدمة من رجال ونساء وكذلك أعداد كبيرة من المعارضة الكردية. أما بعد محاولة الانقلاب فقد تكفلت قوانين الطوارئ التي فرضت على البلاد باعتقال كل من تسول له نفسه التفكير في المعارضة، وهكذا تحولت تركيا إلى دولة يُسيطر عليها مناخ الخوف لا سيما النساء والأطفال وعوائلهم.



أورد التقرير قصة "س" الذي كان يعمل مدرسا للتاريخ في إحدى مدارس الخدمة، بعدما فُصل من وظيفته الحكومية التي كان يعمل بها قبل أربعة أعوام من محاولة الانقلاب بتهمة انتمائه لحركة الخدمة؛ تحكي زوجته أنه عقب حدوث محاولة الانقلاب اقتحمت الشرطة البيت، وقيدوا يديه وطرحوه أرضا، وانهالوا عليه بالضرب في محاولة لإجباره على الاعتراف على زملاء له بأنهم إرهابيون، ثم اقتادوه بعد ذلك إلى مكان غير معلوم، وقد جعل هذا المشهد الزوجة تتساءل في حيرة وأسى عن سر هذه المعاملة السيئة من نظام كانوا يدلون بأصواتهم لصالحه في الانتخابات، ثم صار يعاملهم على أنهم إرهابيون بدون أي أدلة.



بعد 5 أيام من البحث عن زوجها المفقود، توفي داخل مخفر للشرطة نتيجة الإهمال المتعمد في المخفر الذي كان معتقلًا فيه، وعدم إعطاءه الدواء اللازم رغم نداءاته المتكررة ومعاناته أمام أعينهم. وبعد فقدان الزوجة لعائل الأسرة الوحيد، بات الجيران حذرين للغاية في التعامل معها أو تقديم المساعدات لها خوفا من مصير الاعتقال.



يشير التقرير إلى أن حالة المدرس وزوجته عبارة عن نموذج لأكثر من 80 ألف حالة مشابهة في تركيا، تعاني شظف العيش نتيجة فقدان العائل بالاعتقال أو الموت في غياهب السجون رغم أن بعضهن كن من مؤيدات الحزب الحاكم.



ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل وصل أنْ تعرضت هؤلاء النسوة إلى الاعتقال بالتهم عينها التي اعتقل بها أزواجهن، وهكذا ظل الأطفال بلا عائل يعولهم من الأبوين، ومن كان من هؤلاء الأطفال رضيعًا التحق بأمه في السجن لينشأ بين أحضان نزيلات السجن المحبوسات على ذمة قضايا مختلفة.



ويلفت التقرير إلى الواقع المأساوي الذي تعاني منه المرأة التركية، حيث تخصص الحكومة مبالغ مالية لمن يبلغ عن أحد المنتمين لحركة الخدمة عبر الخط الساخن الذي خصص لهذا الأمر وتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة، لذا فإن أي مشكلة تنشأ بين الجيران أو بين أطفالهم قد تؤدي بأن يقوم أحدهم بالتبليغ عن الآخر بتهمة الانتماء إلى الخدمة انتقامًا منه أو رغبة في الحصول على هذه المكافأة المادية، لا سيما في ظل غيبة العدالة وعدم تطبيق القانون والاكتفاء بمجرد الشبهة لإلقاء القبض على أيّ مواطن.

المعاقون لم يكونوا أيضا ببعيد عن مقصلة الاعتقالات التركية، وقصة السيدة التركية فاطمة كويون نموذج على ذلك، بحسب تقرير نسمات، فهي سيدة تبلغ نسبة إعاقتها الجسدية 80%، ويعاني زوجها أيضًا من إعاقة بنسبة 45%، ورغم ذلك فقد كان هذا الزوج المعاق هو السند والمتكأ الذي تعتمد عليه فاطمة في أغلب شؤون حياتها.



اعتقلت السلطات التركية زوج فاطمة بوشاية من أحد الأشخاص، ورغم الحالة الصحية التي يعانيها هو وزوجته لم ترحمه السلطات وزجت به وبأخيه الأصغر في غياهب المعتقلات، وباتت فاطمة بعد اعتقال زوجها تعيش في ظروف معيشية غاية في الصعوبة، فهي تسكن وأطفالها في بيت مستأجر مع أبيها الذي يبلغ من العمر 65 عامًا، يعتمد عليهم في شؤون حياته، وليس لهم من عائل سوى ما يعطيه لهم أحد أشقاء زوجها الذي يعمل عامل إنشاءات باليومية بعدما فقد هو الآخر وظيفته بالتُّهَم عينها.



في نهاية مارس 2018، ألقت السلطات التركية القبض على 70 امرأة بتهمة تقديم مساعدات مالية لعائلات المقبوض عليهم، وتم توصيف التهمة بأنها تقديم مساعدات مالية لأفراد ينتمون لمنظمة إرهابية. وطبقًا للتقرير الذي أعدته "جمعية العدالة من أجل الضحايا" تحت عنوان "الخسائر الفردية والاجتماعية التي تسببت فيها حالة الطوارئ في عامها الثاني" أظهرت نتائج استطلاع تم إجراؤه على عينة من المشاركين أنه وفي خلال حالة الطوارئ كان يشعر 81% من المشاركين في هذه العينة بالخوف والرعب وهم في منازلهم إذا طرق الباب أي طارق، كذلك بيَّن التقرير أن 98% فقدوا الثقة مطلقًا في القضاء.