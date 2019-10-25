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حوادث

مصرع طفل تحت عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان سندوب بالدقهلية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:21 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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همت الحسينى
لقي طفل مصرعه دهسا اسفل عجلات قطار خلال عبوره مزلقان منطقة سندوب بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ الجامعي لقسم شرطة أول المنصورة، بوصول طفل متوفى إلى المستشفى "إدعاء حادث اصطدام بقطار".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة الرائد حمدي الطنبولي رئيس المباحث إلى المستشفى و بالفحص تبين أن الطفل يدعى "يوسف"من قرية شاوة التابعه لمركز الممصورة ولم يستدل له على باقي البيانات ومصاب بكسور في الجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم وتوفي على إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية على اثر تعرضه لاصطدام خلال عبوره مزلقان قطار منطقة سندوب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى أمرت بالتحري حول الواقعة وعمل نشرة بأوصاف الطفل للاستدلال على أهله وايداعه مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة
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