Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التنمية الصناعية وأكاديمية البحث العلمي توقعان بروتوكول تعاون لربط البحث العلمي بالصناعة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:12 م
خلال التوقيع
خلال التوقيع
Advertisements
ولاء عبد الكريم
وقع المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى أمس بروتوكول تعاون للربط بين البحث العلمي والصناعة وذلك على هامش افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير الشباب والرياضة.

صرح مجدي غازى بأن البروتوكول يأتى انطلاقا من دور الهيئة في وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، وذلك لتفعيل االاستفادة من نتائج البحوث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات الصناعة.

وقال رئيس الهيئة ان البروتوكول يهدف الى تحديد أولويات البحث العلمي وخطط الابحاث المستقبلية بالتنسيق التام بين الطرفين لخدمة الصناعة من خلال إعداد الدراسات القطاعية والجغرافية ودراسة الميزان التجاري وغيرها وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.

كما يهدف التعاون الى تحديد المشروعات الصناعية التي تقوم بإنتاج منتج مبتكر لم يسبق إنتاجه في القطر المصري او التي من شأنها أن تؤدي الي تقليل الواردات او زيادة الصادرات او تقليل البصمة الكربونية للعمل على منحها حوافز خاصة، فضلا عن تجميع بيانات حول التحديات الصناعية في الصناعات المختلفة والتي تحول دون وصول المنتج المصري الي الجودة المطلوبة او القدرة على المنافسة او زيادة المكون المحلي. موضحا ان البروتوكول يهدف ايضا الى تسويق مخرجات البحث العلمي للمجتمع الصناعي عن طريق ورش العمل والندوات الدعائية المختلفة .

كما نص ايضا على توفير الموارد المالية عن طريق التعاون مع البنوك والجهات المانحة لتمويل وصول الابتكارات العلمية الي النماذج الاولية والنماذج الصناعية في صورة منح او قروض طويلة الأجل، وتنظيم لقاءات دائمة بين المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة والباحثين لتبادل المعلومات والخبرات وللوقوف علي اخر المستجدات في كلا الجانبين الصناعي والبحث العلمي.

وصرح رئيس الهيئة بأن البروتوكول يقضي بالتعاون والتنسيق المشترك في مجال توفير الحاضنات الصناعية والتكنولوجية المختلفة مدعومة ببيئات عمل واشتراطات ميسرة لجذب اصحاب الابتكارات المختلفة.

وقال غازي انه تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للتسيير والمتابعة لتنفيذ ما ورد بالبروتوكول وتصدر تقارير دورية للتقييم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

صدمة.. أضرار لا تتوقعيها عند النوم بشعر مبلل

مشهد صادم.. رجل يدفع امرأة بعنف داخل المحطة لتصطدم بالمترو.. والسبب غامض

أول مباراياته أمام الأهلي.. ماذا قال كوليبالي بعد انتهاء أزمته مع الأحمر

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

شاهد.. رئيس الموساد يحضر تشييع جنازة جاسوسة إسرائيلية في مصر

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد عادل عبد المنعم وزوجته

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

تأثيره شديد فى هذا الموعد.. ناسا تنشر صورة لـ إعصار قادم إلى مصر

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

غدًا.. تعليق الدراسة بمدارس كفر الشيخ والغربية لسوء الأحوال الجوية

مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري تواجهان شبح التأجيل

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

خيانة وأشياء أخرى.. فنانة شهيرة تكشف سر طلاقها ورفضها الزواج من هذا الممثل.. فيديو

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد عواد حارس الزمالك

بعد ارتفاع الأمواج لـ5 أمتار.. هل تتعرض مصر لإعصار يضرب سواحلها الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. إيفانكا ترامب تحتفل بعيد زواجها العاشر..صور

بـ ميكاب جذاب وفستان أبيض.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار على البحر

شوربة العدس .. 6 طرق لعملها فى المنزل .. أبرزها بالسجق والخضار