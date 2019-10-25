جمعية رجال الأعمال تقترح حلا لأزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار

طرح المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، حلا لأزمة تكدس مياه الأمطار بالشوارع، متمثلا في تنفيذ بالوعات بهذه المناطق وربطها بشبكة الصرف الصحي في أقرب نقطة من هذه الأماكن.



وأوضح الدمراوي في بيان له اليوم، أن الحل أصبح معلوما لدى كافة الأجهزة المعنية بالأحياء والمحافظات، لافتا إلى أن مياه الأمطار تتجمع في الأماكن المنخفضة بالشوارع وأسفل الكباري والأنفاق وخلافه وبالتالي يمكن تصريف المياه بسهولة ويسر.



وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال، أن مصر ليس لديها شبكات لصرف مياه الأمطار إلا في مناطق محدودة، نظرا للتكلفة المرتفعة لتنفيذ تلك الشبكات.



وأشار الدمراوي إلى أن الطريقة المتبعة هي رفع المياه المتراكمة بطريقة النزح بالسيارات المجهزة، لذلك وهي طريقة غير كافية وتنزح المياه ببطء شديد ويدفع المواطنين الثمن لهذا التأخير وحدوث الاختناقات والشلل المروري لساعات طويلة في معظم الأحيان.



وأشار الدمراوي إلى أن الطريقة المقترحة أفضل وأسرع وأقل تكلفة من استخدام السيارات في النزح، مطالبا بسرعة عمل اللازم لتنفيذ هذه البالوعات وربطها بشبكة الصرف الصحي، حيث سيتم بذلك القضاء على 80% من المشكلة.



وشهدت المحافظات حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أدت إلى تراكم المياه في الشوارع والميادين، ما تسبب في بطء حركة المارة ومرور السيارات على الطرق العامة والفرعية، كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.



وكلف الوزير اللواء محمود شعراوي، المحافظين، برفع درجة الاستعداد والطوارئ واستمرار مراجعة الاستعدادات الخاصة بمواجهة السيول والأمطار تحسبًا لاستمرار سقوط الأمطار أو السيول على محافظاتهم خلال الأيام المقبلة.



وأكد على ضرورة إتخاذ المحافظات لكافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول وتكثيف جولات المرور الميدانى على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع المياه والامطار.