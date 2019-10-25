حالة تأهب قصوى بالمحافظات.. تشديدات على المحافظين بنشر المعدات بشكل جيد والتنسيق مع المرور أولا بأول وتحديد الطرق البديلة حال إغلاق أي شوارع أو ميادين

وزير التنمية المحلية يشدد على انتشار معدات الطوارئ في مناطق تجمع المياه بالمحافظات ويؤكد: عمليات الوزارة علي اتصال دائم مع غرفة العمليات بالمحافظات وعمليات مجلس الوزراء

ضرورة تكاتف كافة الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي موقف طارئ













كما أكد الوزير استمرار رفع حالة التأهب القصوى فى جميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار عليها وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستعداد للأفراد والعاملين على المعدات فى حالة الطوارىء مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأي أحداث غير متوقعة.



وأشار اللواء شعراوى إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار الساعة الموقف في كافة المحافظات وفي اتصال دائم مع غرفة العمليات بكل محافظة وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، وذلك للتعامل الفورى مع أي مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميدانى على الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الأمطار والدفع بسيارات الشفط لاتخاذ الأعمال اللازمة لشفط المياه.



وشدد الوزير على ضرورة تكاتف كافة الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال يومي الجمعة والسبت، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وتركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس القادمة، واتباع كافة الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.



وكشفت التقارير التي تلقاها اللواء محمود شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن استقرار الأحوال الجوية بمحافظات الوجه القبلى فيما شهدت محافظات الوجه البحري سقوط أمطار متقطعة وبعض الرياح والسحب، وشهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة وتواجد تجمعات للمياه وتم التنسيق مع القوات البحرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتم شفط المياه.



وأكد اللواء شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات.



كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo ) ورقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكترونى : (

وشدد على ضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في كل محافظة ووضع جميعها فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.كما أكد الوزير استمرار رفع حالة التأهب القصوى فى جميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار عليها وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستعداد للأفراد والعاملين على المعدات فى حالة الطوارىء مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأي أحداث غير متوقعة.وأشار اللواء شعراوى إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار الساعة الموقف في كافة المحافظات وفي اتصال دائم مع غرفة العمليات بكل محافظة وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، وذلك للتعامل الفورى مع أي مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميدانى على الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الأمطار والدفع بسيارات الشفط لاتخاذ الأعمال اللازمة لشفط المياه.وشدد الوزير على ضرورة تكاتف كافة الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال يومي الجمعة والسبت، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وتركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس القادمة، واتباع كافة الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.وكشفت التقارير التي تلقاها اللواء محمود شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن استقرار الأحوال الجوية بمحافظات الوجه القبلى فيما شهدت محافظات الوجه البحري سقوط أمطار متقطعة وبعض الرياح والسحب، وشهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة وتواجد تجمعات للمياه وتم التنسيق مع القوات البحرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتم شفط المياه.وأكد اللواء شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات.كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo ) ورقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكترونى : ( [email protected] ) .

يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على مدار الساعة، التقارير التي تصدرها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات المصرية اليوم الجمعة في إطار ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.وأجرى شعراوى عدة اتصالات اليوم بعدد من المحافظين خاصة الساحلية والدلتا وإقليم القناة، وشمال ووسط سيناء لمراجعة كافة الإجراءات التى تم اتخذتها المحافظات لمواجهة الأمطار والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.