Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يشبه الإنفلونزا.. وباء يهدد دول العالم خلال ساعات

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
نشر موقع صحيفة Daily mail تقريرًا يفيد بأن هناك وباء يهدد كل دول العالم، خلال ساعات قليلة ، وأنه وباء يشبه الإنفلونزا.

وبحسب تقرير الديلي ميل، فإن تفشي هذا الوباء الشبيه بالإنفلونزا يمكن أن يكتسح عدد كبير من الدول خلال 36 ساعة ويقتل عشرات الملايين.

وأكد التقرير أن أنظمة الرعاية الصحية الموجودة بالفعل في جميع أنحاء العالم وجدت أن 13 دولة فقط لديها الموارد اللازمة لمواجهة هذا الوباء القاتل .

ومن بين الدول التي بإمكانها مقاومة الوباء كانت بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا و كندا ، فرنسا وهولندا، في حين أن غالبية أفريقيا كانت تعتبر الأقل استعدادًا لمقاومة الوباء بسبب سوء التحصين.

وأوضح التقرير أن الأمراض المعدية القاتلة يمكن أن تنتقل بسرع، كما زيادة التنقل العالمي من خلال السفر الجوي يعني سرعة تفشي الأمراض في بلد واحد الذي يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء العالم في غضون ساعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يقتل 80 مليون شخص في 36 ساعة .. وباء جديد يهدد دول العالم

يقتُل 80 مليون شخص.. حكاية مرض مرعب يهدد البشرية خلال 36 ساعة

يقتل الملايين خلال ساعات .. احترس السفر يصيبك بمرض مرعب

د.مجدى بدران يكتب: الإنفلونزا والربو الشعبى والبدانة

ترشيحاتنا

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

فى ذكرى رحيل شرفنطح.. نهاية مأساوية فى حياة محمد كمال المصرى

محمد صلاح يحتفل بعودته إلى الملعب بعد الإصابة..صور

دعاء للميت بالرحمة يجعل قبره خير مسكن تغفو به عيناه حتى تقوم الساعة

بعد ارتفاع الأمواج لـ5 أمتار.. هل تتعرض مصر لإعصار يضرب سواحلها الشمالية

أخبار الرياضة.. أزمة جديدة تنتظر الأهلي والزمالك.. ومفاجأة بشأن مستقبل أحمد فتحي مع منتخب مصر

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

تأثيره شديد فى هذا الموعد.. ناسا تنشر صورة لـ إعصار قادم إلى مصر

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

غدًا.. تعليق الدراسة بمدارس كفر الشيخ والغربية لسوء الأحوال الجوية

مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري تواجهان شبح التأجيل

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

خيانة وأشياء أخرى.. فنانة شهيرة تكشف سر طلاقها ورفضها الزواج من هذا الممثل.. فيديو

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد عواد حارس الزمالك

بعد ارتفاع الأمواج لـ5 أمتار.. هل تتعرض مصر لإعصار يضرب سواحلها الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ميكاب جذاب وفستان أبيض.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار على البحر

شوربة العدس .. 6 طرق لعملها فى المنزل .. أبرزها بالسجق والخضار

بملابس غير تقليدية ... درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها