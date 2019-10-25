يشبه الإنفلونزا.. وباء يهدد دول العالم خلال ساعات

نشر موقع صحيفة Daily mail تقريرًا يفيد بأن هناك وباء يهدد كل دول العالم، خلال ساعات قليلة ، وأنه وباء يشبه الإنفلونزا.



وبحسب تقرير الديلي ميل، فإن تفشي هذا الوباء الشبيه بالإنفلونزا يمكن أن يكتسح عدد كبير من الدول خلال 36 ساعة ويقتل عشرات الملايين.



وأكد التقرير أن أنظمة الرعاية الصحية الموجودة بالفعل في جميع أنحاء العالم وجدت أن 13 دولة فقط لديها الموارد اللازمة لمواجهة هذا الوباء القاتل .



ومن بين الدول التي بإمكانها مقاومة الوباء كانت بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا و كندا ، فرنسا وهولندا، في حين أن غالبية أفريقيا كانت تعتبر الأقل استعدادًا لمقاومة الوباء بسبب سوء التحصين.



وأوضح التقرير أن الأمراض المعدية القاتلة يمكن أن تنتقل بسرع، كما زيادة التنقل العالمي من خلال السفر الجوي يعني سرعة تفشي الأمراض في بلد واحد الذي يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء العالم في غضون ساعات.