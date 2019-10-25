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حوادث

ضبط 83 طن أسمدة زراعية فاسدة داخل مخازن بالبحيرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:19 م
صدى البلد
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أ ش أ
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 83 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية وبدون ترخيص داخل مخازن بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.

كانت أجهزة مديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والأجهزة المعنية، قد شنت حملة أمنية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

وقد شملت النتائج ضبط 4 مخازن أسمدة ومخصبات زراعية "بدون ترخيص" تابعين لإحدى شركات الكيماويات والأدوية والكائنين بالمنطقة الصناعية الأولى بدائرة القسم ، بمضبوطات بلغت 83 طن أسمدة زراعية عبارة عن 19 طن أسمدة منتهية الصلاحية و64 طن أسمدة بدون ترخيص ، وكذا ضبط المدير المسئول عن تلك المخازن 37 سنةً ، ومقيم بمدينة دمنهور .
واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .
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