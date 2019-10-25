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سيارات

زيادة جديدة في أسعار سيارات جيب jeep في مصر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:58 م
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار جيب jeep اليوم في مصر 25-10-2019.

jeep 2019

jeep renegade
جيب رينيجيد jeep renegade تبدأ من 410.000 جنيه حتى 525.000 جنيه لأعلى فئة سقف بانوراما

و 525.000 لأعلى فئة 4x4

grand cherokee

جراند شيروكي grand cherokee بسعر 1.300.000 جنيه
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