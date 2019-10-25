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أخبار العالم

تنتهي بحرب أهلية.. فرج عامر يحذر من تدهور الأوضاع في لبنان

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:16 م
فرج عامر
فرج عامر
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منار نور
حذر فرج عامر رئيس نادى سموحة من استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين الذى سيؤدى الى نشوب حرب أهلية بين المواطنين .

غرد " فرج عامر " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر :  "أحذر من خطورة العنف الذي بدأ الان في الثورة اللبنانية واذا استمر للاسف قد ينتهي بحرب اهلية وهذا ما لا نتمناه " .

يأتي ذلك بعد تمسك المتظاهرون برحيل الحكومة الحالية، ورفض حزمة الإصلاحات التي أقرتها ، الاثنين الماضي، استجابة للتظاهرات المناهضة للحكومة.
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