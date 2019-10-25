تنتهي بحرب أهلية.. فرج عامر يحذر من تدهور الأوضاع في لبنان

حذر فرج عامر رئيس نادى سموحة من استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين الذى سيؤدى الى نشوب حرب أهلية بين المواطنين .



غرد " فرج عامر " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "أحذر من خطورة العنف الذي بدأ الان في الثورة اللبنانية واذا استمر للاسف قد ينتهي بحرب اهلية وهذا ما لا نتمناه " .



يأتي ذلك بعد تمسك المتظاهرون برحيل الحكومة الحالية، ورفض حزمة الإصلاحات التي أقرتها ، الاثنين الماضي، استجابة للتظاهرات المناهضة للحكومة.

