شاهد.. إخواني يعجز عن الرد على مهنية مذيعة كشفت الجماعة الإرهابية

أذاعت فضائية إكسترا نيوز مقطع لفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الإخوان وهو عاجز عن الرد على مهنية مذيعة كشفت أساليب الجماعة الإرهابية.



وجهت المذيعة سؤالا للإخواني بأن مفهوم قطر والإخوان قائم على السمع والطاعة فهل هم من يريدون أن يأتوا بالديمقراطية إلى العالم العربي والمبدا الأساسي لمن ينضم إلى الجماعة يعتمد على هذا.



وعجز الإخواني عن الرد على هذه الأسئلة وظهر صامتا أمام أسئلة المذيعة وهو ما يكشف عن أساليب الجماعة الإرهابية في الخداع.