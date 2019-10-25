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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان بشأن انتشار الإصابة بالديدان

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:32 م
ديدان في البطن
ديدان في البطن
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حسن رضوان
أكدت النائبة مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنها قامت بتقديم طلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن نقص الأدوية الخاصة بعلاج الديدان بمركز ملوى محافظة المنيا.

وأضافت "الشرقاوي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن نسبة الإصابة بالديدان داخل مركز ملوي 90% بعد عمل مسح شامل للمركز، ولكن بعد ما تم عمل المسح لا يوجد أدوية كافية لعلاج هؤلاء الأشخاص داخل الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

واشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه تم أيضا عمل مسح شامل لأطفال مركز ملوي حيث كانت النتيجة 100% سوء تغذية للاطفال وذلك امر غير طبيعي ولابد أن نجد له حل سريع من جانب وزارة الصحة.

وأوضحت النائبة انها قامت بتقديم طلب الاحاطة لتوجيهة إلى وزارة الصحة لبيان سبب انتشار مرض الديدان بهذه الطريقة بالاضافة إلى وضع حلول جذرية لهذا المرض من توفير علاج لازم بالمجان إضافة الي توفير نقص الأدوية داخل الوحدات الصحية والمستشفيات.
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