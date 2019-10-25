لن تتوقع.. تناول كوب من الزبادي يوميا يحميك من مرض خطير

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي، أن تناول كوب من الزبادي يوميًا، قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن أولئك الذين يتناولون كوبا يوميا من الزبادي، قد حد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 20% مقارنة بمن لم يتناولوا الزبادي بشكل يومي.



وأكد الباحثون، أنه تمكن الأشخاص الذين يتناولون وجبة من الزبادي يوميًا، إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالألياف من تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة بأكثر من 30 %، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأظهرت العديد من الدراسات السابقة، إلى أن البروبيوتيك الموجودة في الزبادي، وهي بكتريا حية لها خصائص مضادة للالتهابات ومقاومة للسرطان.



ويقول الفريق، من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، إن النتائج التي توصل إليها تبين أنه لا ينبغي تثبيط استهلاك الزبادي، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في الفوائد المحتملة لمنتجات الألبان الأخرى.



وفي الوقت الحالي، توصي الإرشادات الغذائية الأمريكية للأميركيين 2015-2020، أنه يجب تناول ما لا يزيد عن ثلاث وجبات من منتجات الألبان يوميًا، وتنصح باختيار خيارات خالية من الدهون، أو قليلة الدسم.



ويعتمد هذا على الأبحاث التي أظهرت أن الدهون المشبعة الموجودة في المنتجات كاملة الدسم ترفع مستوى الكوليسترول المنخفض الكثافة، وهو أبرز العلامات على الإصابة بأمراض القلب.



ومع ذلك، تشير الأدلة السابقة إلى وجود عدد من العناصر الغذائية الموجودة في منتجات الألبان بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات K1 و K2 والبروبيوتيك (في اللبن) التي يمكن أن تسهم في اتباع نظام غذائي صحي.



ووجدت أبحاث سابقة أخرى أن تناول منتجات الألبان، وخاصة الجبن والزبادي، مرتبط بانخفاض معدل الإصابة مرض السكري من النوع الثاني.



وجاءت النتائج وفق ما نظر إليه فريق البحث، وتحليل 10 دراسات جماعية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا شملت أكثر من 1.44 مليون شخص، وقاموا بتحليل مآخذ المشاركين من الألياف الغذائية واللبن الزبادي، ثم تتبعوا كم من هؤلاء المرضى طوروا سرطان الرئة.



وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يتناولون حوالي كوبا من الزبادي يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، حيث يعتقد الباحثون أن الفوائد تأتي من البروبيوتيك الموجودة في نظام غذائي عالي الألياف والبروبيوتيك الموجود في منتجات الألبان يعززان صحة الجهاز الهضمي ونظام المناعة الصحي.



وأشار الباحثون، إلى أنه تم العثور على بعض السلالات بروبيوتيك لمنع نمو سرطان الرئة، وكذلك خصائص مضادة للورم ومضادة للالتهابات.