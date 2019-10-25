رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة يلتقي وزيرة التخطيط ويزور العاصمة الإدارية

في أول زيارة رسمية له لمصر، يلتقي "ليونارد إمباسا" رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة مع وزيرة التخطيط ورئيس أكاديمية مكافحة الفساد وعدد من المسئولين الحكوميين، وذلك تلبية لدعوة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب لحضور أعمال المؤتمر المهني للاتحاد في دورته العاشرة، غدا السبت بأحد الفنادق الكبرى وسط العاصمة.



وأكد د. فريد فوزي نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أن المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين المحاسبين العرب والأفارقة، والذي يرفع شعار التحول الرقمي وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية في محاولة جادة لبحث الواقع والتحديات أمام مهنة المحاسبة والمراجعة.



وأشار "فوزي" إلى أن رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة سيزور العاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارته لمصر، وقال: المؤتمر يشهد أيضا زيارة مبعوث خاص من الاتحاد الدولي للمحاسبين، ويقام برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأمينها العام السفير محمد الربيع وجامعة الدول العربية ووزارات التخطيط وقطاع الأعمال والمالية.. ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة من المسئولين التنفيذيين بالدول العربية، فضلا عن مشاركة رؤساء وممثلي المنظمات والهيئات والجمعيات والنقابات المهنية العربية أعضاء الاتحاد.. وما يقرب من 250 مشاركا من قيادات المال والأعمال والاقتصاد والإدارة من الدول العربية.



وقال د. حاتم القواسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب إن جلسات المؤتمر تتناول 4 محاور رئيسية وهي: التحول الرقمي والشمول المالي الواقع والتحديات، أهم الإصدارات الحديثة في المعايير الدولية للتقارير المالية، حوكمة المنظمات والرقابة الداخلية، ومهارات القيادة.



يذكر أن اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس ‏الوحدة الاقتصادية العربية ـ جامعة الدول العربية، ويضم فى عضويته المنظمات العربية المهنية المعنية ‏بمهنة والمراجعة في الوطن العربي.‏

