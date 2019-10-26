التعليم العالي في اسبوع .. انطلاق اسبوع شباب الجامعات الافريقية.. تحديد موعد انتخابات الاتحادات الطلابية.. وافتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للإبتكار

مشاركة من جميع أنحاء العالم.. التعليم العالي تنظم أكبر تجمع للمبتكرين

التعليم العالى تعلن تحديد موعد انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعات لـ 2019/2020

التعليم العالي: أسبوع الجامعات الأفريقية يواكب إعلان أسوان عاصمة لشباب القارة

التعليم العالي تعرض آخر تطورات موقف المعاهد التكنولوجية المنشأة حديثًا









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة مع بدء هذا الاسبوع والتي كان افتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للإبتكار، وأنطلاق أسبوع شباب الجامعات الإفريقية.





وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2019/2020.





ووجه وزير التعليم العالي خطابا إلى رؤساء الجامعات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للإعلان وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، وفقًا للجدول الزمنى المرفق.





وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان؛ وذلك لمتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2019/2020.





ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميًّا منذ بدايتها حتى نهايتها.









وافتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد الماضي، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الذي تنظمه جامعة أسوان ،خلال الفترة من 19 الى 25 أكتوبر الجاري، في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أسوان هي عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.





وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم باستاد أسوان، كلا من د. أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان و د. عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة اسوان نائبا عن المحافظ اللواء أحمد إبراهيم و10 من رؤساء جامعات مصرية والقنصل العام لدولة نيجيريا وأكثر من 10 آلاف من طلاب وطالبات الجامعة وأهالي أسوان.





وأكد وزير التعليم العالى أن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية يتواكب مع إعلان الرئيس السيسي أن أسوان هي عاصمة الشباب الإفريقي ويتزامن أيضا مع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع سوف يلتقي فيه الطلاب المصريين الأفارقة في منافسات قوية، تساهم في مد جسور الحوار الفكري والتعليمي.





بينما استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة حول موقف المعاهد التكنولوجية المنشأة حديثًا.





وأشار التقرير إلى تقييم العديد من طلبات إنشاء معاهد تكنولوجية خلال العام الدراسي 2018/2019 .





كما أشار التقرير إلى إنشاء اثنى عشر معهدًا تكنولوجيًا متنوعًا فى مجالات الإدارة والتجارة الخارجية والعلوم الصحية التطبيقية والحاسب الآلي والتكنولوجيا وتكنولوجيا الإعلام والسياحة والفنادق وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الإدارة والمحاسبة، فضلًا عن تكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا التمريض.





كما عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مساء أمس، الثلاثاء، وذلك لمتابعة جهود الوزارتين فى مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة على جميع طلاب الجامعات في جميع التخصصات العلمية، وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.





في بداية الاجتماع، أكد الوزيران حرصهما الكامل على التنسيق والتعاون البناء بين الوزارتين في العديد من المجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.





وقال وزير التعليم العالى إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات؛ لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية، منها ميكنة كل أعمال الامتحانات بالجامعات، وتحويل الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية، موضحًا أهمية رفع كفاءة البنية التحتية في الجامعات المصرية لتحويلها إلى جامعات ذكية، سواء على المستوى الإداري أو التعليمي، مشيرًا إلى أن الجامعة الذكية تقوم على استخدام التقنيات الحديثة بما يفيد العملية التعليمية ويجعلها أكثر فعالية وحيوية.









كما ناقش الاجتماع المتطبات الأساسية وأهم التطبيقات الضرورية لتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات ذكية.





بينما فتحت وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي باب التقدم للدورة الثانية للمشروعات الابتكارية لدعم تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب التي تهدف إلى دعم الافكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة والهادفة لتنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.





ويتم ذلك من خلال برامج أكاديمية متطورة تتوافق مع وتحقق معايير ونظم الجودة، على أن لا يتعدى تاريخ تسليم المقترحات بوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي – ادارة دعم التميز موعد غايته يوم 31/10/2019.





وبناء على رغبات العديد من مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات تقرر مد فترة التقدم للمشروعات الابتكارية لدعم طلاب التعليم العالي الدورة الثانية اسبوعين حتي 31/10/2019.





واقامت وزارة التعليم العالي أكبر تجمع للمبتكرين من أنحاء العالم في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار الذي تنظمه الأكاديمية في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي.





وبحسب بيان،، يعد المؤتمر أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة واحترافية ومباشرة.



