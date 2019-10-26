برلمانية تطالب بتوفير الأدوية لسد عجز المستشفيات الحكومية

طالبت ميرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة سد عجز المستشفيات التي تعاني من نقص الادوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للادوية يحقق ذلك الأمر وياتي ضمن مطالب البرلمان لتلبية احتياجات المواطنين.



وأضافت "الشرقاوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الكمية الموجودة داخل المستشفيات الحكومية من ادوية ومستلزمات طبية غير كافية للاستهلاك اليومي وذلك ليس في مصلحة المريض، ولكن بعد اتجاه الحكومة إلى مشروع أنشاء مخازن سيتم تحقيق هذا الأمر بطريقة تضمن توفير الادوية لشهور عديده.



وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى ضرورة أن تهتم الحكومة بتوفير الادوية ذات الطابع الخاص من ضمن الادوية التي ستوفرها مثل الانسولين وحقن الار اتش وغيرها، لافتة إلى أن هيئة صناعة الدواء المصرية من المفترض أنها الجهة المنوطة بهذا الأمر ولابد أن تقوم بعملها لسد احتياجات المريض.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، أمس ؛ لمتابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.



‎ وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المخازن المقترح إنشاؤها، وأماكن توزيعها، والتى تتكون من مخزن استراتيجى فى القاهرة، يخدم القاهرة والعاصمة الإدارية، بالإضافة الى خمسة مخازن أخرى، وهى مخزن يخدم الإسكندرية ومطروح والعلمين، ومخزن الإسماعيلية ويخدم مدن القناة وسيناء، ومخزن المنصورة ويخدم وسط الدلتا، ومخزن المنيا ويخدم شمال الصعيد، ومخزن قنا ويخدم جنوب الصعيد والبحر الأحمر.



‎وأشار رئيس الوزراء إلى ما يُوليه رئيس الجمهورية من اهتمام بهذا المشروع المهم، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، والقضاء على أية ممارسات احتكارية فى هذا المجال.



وطلب رئيس الوزراء سرعة قيام الجهات المعنية بالاتفاق حول التصور النهائي لخطوات تنفيذ المشروع، خلال أسبوع من الآن، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.

