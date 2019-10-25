طريقة عمل طاجن الكبده بالبطاطس مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل طاجن الكبده بالبطاطس، مع الشيف توتا مراد.
وتضمّنت مقادير عمل طاجن الكبده بالبطاطس:
نصف كيلو كبدة فراخ
بطاطس مكعبات
بصل مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
فلفل حامي
ملح
فلفل
قرفة
بهارات لحمة
جوزة الطيب
ماء مغلي
ولمزيد من التفاصيل، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
وتضمّنت مقادير عمل طاجن الكبده بالبطاطس:
نصف كيلو كبدة فراخ
بطاطس مكعبات
بصل مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
فلفل حامي
ملح
فلفل
قرفة
بهارات لحمة
جوزة الطيب
ماء مغلي
ولمزيد من التفاصيل، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو: