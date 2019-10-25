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توك شو

طريقة عمل طاجن الكبده بالبطاطس مع الشيف توتا مراد.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:16 م
طاجن الكبده بالبطاطس
طاجن الكبده بالبطاطس
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توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل طاجن الكبده بالبطاطس، مع الشيف توتا مراد.

وتضمّنت مقادير عمل طاجن الكبده بالبطاطس:
نصف كيلو كبدة فراخ
بطاطس مكعبات
بصل مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
فلفل حامي
ملح
فلفل
قرفة
بهارات لحمة
جوزة الطيب
ماء مغلي
ولمزيد من التفاصيل، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
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