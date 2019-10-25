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محافظات

محافظ الشرقية يطلع على استعدادات جهاز العاشر لمواجهة الأمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:28 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات بزيارة لمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

التقى المحافظ مسئول الجهاز واطلع على خطة العمل المقرر تنفيذها حيال تعرض المدينة لأمطار غزيرة كما قام المحافظ بالتعرف على خطة الصيانة العاجلة التي قام بها الجهاز لتأمين أعمدة الكهرباء حفاظا على أرواح المواطنين وكذلك التأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لسحب تراكمات مياه الأمطار من الطرق و الشوارع الرئيسية و تسليك غرف الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي القطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل غرف عمليات فرعية و ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف على مدار الساعة ولمواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.
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