بعد الحقن بالبوتكس .. منى زكى تكشف عن تفاصيل فيلمها الصندوق الأسود.. فيديو

كشفت الفنانة منى زكى عن تفاصل فيلمها الجديد "الصندوق الاسود" والذى من المقرر ان تقوم بالتحضير له فى الفترة المقبلة للبدء فى تصويره.



وقالت منى زكى خلال لقائها فى برنامج "theinsiderar": "تعاقدت مؤخرا مع المنتج جابى خورى على بطولة فيلم "الصندوق الاسود و الذى يشاركنى فيه الفنان محمد فراج ومصطفى خاطر وهو من اخراج محمود كامل".



وأضافت منى زكى قائلة : "أقدم فيه شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل حيث أجسد شخصية فتاة حامل وتتعرض إلى عديد من المصاعب فى حياتها ونرى مدى قدرتها على البقاء.



يذكر أن منى زكى تعرضت إلى عديد من الانتقادات بسبب ظهورها الأخير والذى دفع البعض إلى تشبيهها بالإعلامية وفاء الكيلانى وقيل إنها خضعت الى عملية تجميل بالحقن وجهها بالبوتكس.



