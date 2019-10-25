Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

«المصريين الأحرار» ينتقد بيان البرلمان الأوروبى ويطالبهم بالتدقيق فى المعلومات

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:38 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
انتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بيان ‏البرلمان الأوروبي الأخير والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا على ضرورة مراجعة ‏البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحادية ‏الجانب بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر . ‏

وأضاف "خليل" فى بيان صحفي، إنه بات ملحوظًا تبنى البرلمان الاوربي فى قرارته الأحكام المسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر ‏إلي ظروف وملابسات الأحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما ‏يفقد الآلية الاوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قرارتها الخاصة ‏بمصر.

وردًا علي بيان البرلمان الاوروبى الذى طالب فيه بالافراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر؛ قال رئيس حزب المصريين الأحرار:" إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو ما يتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الإتحاد الأوروبي".

وأشار "خليل" إلى أن مطالبة بعض نواب البرلمان الأوروبي الإفراج عن أسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في أعمال القضاء المصرى ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسىء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى . ‏
Advertisements

ترشيحاتنا

هذا العمل يجعل الله أقرب ما يكون إليك ويفرح بك أعظم فرح.. فيديو

مهزأة.. رضوى الشربينى تسب فتاة بسبب مقطع فيديو.. شاهد

الصعق الكهربائي.. ماذا لو استمرت الكارثة دون حلول حتى نهاية الشتاء

الإسكندرية تغرق فى الأمطار.. إلغاء الدراسة غدا ورفع درجة الاستعداد القصوى

شاهد.. إخواني يعجز عن الرد على مهنية مذيعة كشفت الجماعة الإرهابية

كدابة وناكرة للجميل.. نجيب ساويرس يصعد أزمته مع ليليان داود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان

مى كساب تضع مولودها الثالث نوح .. صور

إطلالة خريفية.. الأميرة ميجان ميركل في أحدث ظهور