بعد وفاة ابنه أدهم.. أول ظهور لـ عاشق الزمالك خلال مباراة فريقه المفضل

يشجع فريقه المفضل حتى النهاية رغم تبدل المواقف والأحداث، من التعصب لخسارة الفريق المفضل إلى الحزن لوفاة ابنه الصغير، إنه مسعد الكيكي أشهر مشجع لنادي «الزمالك» والذي ظهر، أمس، لأول مرة على مدرجات الاستاد لتشجيع فريقه المفضل «الزمالك»، بعد مرور شهر على وفاة ابنه أدهم في حادث سير وهو برفقته أثناء توجهما من دمياط إلى برج العرب لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر اليوم إثر حادث انقلاب السيارة الخاصة بهما.



حالة من الحزن سيطرت على مسعد الكيكي خلال ممارسة هوايته المفضلة وهي تشجيع الزمالك حيث اعتاد على الذهاب إلى الاستاد برفقة أحد ابنائه، في كل مرة كان يرافقه أحد ابنائه الصغار، حتى قرر مشاهدة المباراة من مدرجات الاستاد وحده، لا يبتسم بل غير ينتبه مع أحداث المباراة.



سلطت الكاميرا على مسعد عدة مرات خلال المبارة، وتداول مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصور في حالة من الحزن تضامنا مع والد أدهم.



أما عن تفاصيل وفاة أدهم، فكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى دمياط بها مسعد الكيكى ونجله الطفل أدهم وعمره 7سنوات، أثناء ذهابهما لمشاهدة المباراة باستاد برج العرب، وتوفي أدهم في الحال وتم نقل الأب للمستشفى لتلقي العلاج بسبب حالته الخطيرة.



تضامن الكثير مع وفاة أدهم وسادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة دمياط حينها، حتى تضامن لاعبو الزمالك فوضعوا لافتة طيبة للطفل الراحل، وارتدى لاعبو الفريق الأبيض لحظة دخول ملعب بتروسبورت، في وقت سابق، قمصانًا مطبوعًا عليها صورة أدهم الكيكي وعليها جملة "في الجنة يا أدهم".



ويذكر أن تأهل، أمس الخميس، فريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو إلى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا بعد الفوز على نظيره فريق جينراسيون فوت السنغالي بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على ملعب استاد السلام فى إياب دور الـ 32.