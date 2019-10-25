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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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منوعات

احكلينا عن موقف مضحك حصلك بسبب الأمطار.. الإجابات صادمة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:28 م
صدى البلد
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ندى فكرى _ عدسة : احمد بيسو
تسببت الأمطار في مصر بغرق الشوارع والسيارات ولكن مهما كان حجم الموقف وصعوبته يستطيع المصريون بخفة ظلهم أن يحولوه إلى موقف كوميدي من الطراز الأول، ليخففوا عن أنفسهم وطأة الأمر وتخطيه بكل سهولة.

وجهت عدسة "صدي البلد" سؤالا للشباب "احكلينا عن موقف مضحك حصلك بسبب الأمطار؟"

وجاءت ردود الأفعال ساخرة منها الكوتشي الأبيض باظ والآخر المياه دخلت العربية وغرقتنا.
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