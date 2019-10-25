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محافظات

بسبب سوء الأحوال الجوية.. كافيهات ومطاعم بورسعيد خارج الخدمة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شهدت مطاعم وكافيهات بورسعيد حالة من الكساد التجارى بسبب سوء الاحوال الجوية السيئة التى ضربت المحافظة ضمن باقى محافظات الجمهورية. 

وخوت جميع الكافيهات و المطاعم من الرواد بسبب استمرار هطول الامطار على مدار اليوم بشكل شبه متصل، كما خلت الشوارع من المارة عقب صلاة الجمعة وكذلك ندر تواجد المواطنين بالاسواق التجارية استجابة للتحذيرات التى وجهتها المحافظة على صفحتها الرسمية و الاحتياطات التى بثتها القنوات لسائر الشعب المصرى بكافة المحافظات .

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أصدر تعليمات بتأجيل الدراسة بجميع مدار المحافظة يومى الاربعاء و الخميس نظرا لسوء الاحوال الجوية حرصا على سلامة الطلبة والطالبات .

وانطلاقًا من الحرص على سلامة المواطنين، طالبت محافظة بورسعيد قائدى السيارات بالتزام القيادة بهدوء خاصة على الطرق والمحاور الجديدة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار،
وشدد المحافظة على ضرورة تجنب المواطنين التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار
وحذرت المحافظة المواطنين من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.

ومن جانبه اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وفي مقدمة ذلك تركيز معدات الطوارئ في تلك المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.

وشدد الغضبان على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع الطوارئ.
بسبب سوء الأحوال الجوية.. كافيهات ومطاعم بورسعيد خارج الخدمة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. كافيهات ومطاعم بورسعيد خارج الخدمة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. كافيهات ومطاعم بورسعيد خارج الخدمة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. كافيهات ومطاعم بورسعيد خارج الخدمة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. كافيهات ومطاعم بورسعيد خارج الخدمة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. كافيهات ومطاعم بورسعيد خارج الخدمة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. كافيهات ومطاعم بورسعيد خارج الخدمة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. كافيهات ومطاعم بورسعيد خارج الخدمة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. كافيهات ومطاعم بورسعيد خارج الخدمة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. كافيهات ومطاعم بورسعيد خارج الخدمة
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