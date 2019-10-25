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مرأة

بالأسود المشجر.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة رياضية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:23 م
آية التيجي
شاركت المطربة شمس الكويتية صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة رياضية مميزة، وهو ما ابهر متابعيها وجعلهم ينهالون عليها بالتعليقات، معبرين عن مدى حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: ‏ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ‌ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺎ أﻗﺼﺪه ﻻ‌ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه !.

وارتدت شمس الكويتية بنطلون ليجنز اسود رياضي مشجر بالورود، واختارت عليه توب باللون الأبيض، وفوقه جاكت رياضي باللون الاوف وايت بخطوط باللون الأسود من الأكتاف، مع ارتداء حذاء رياضي باللون الأبيض، والمزين ببعض الاكسسورات باللون الأبيض وهو ما ابرز من انوثتها بشكل كبير.

وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ساحرة، وهو ما تناسب مع إطلالتها، بالإضافة إلى اختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج حيث ابرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الأحمر كاحمر شفاه.

فيما اكملت شمس الكويتية إطلالتها بببعض الكسسورات البسيطة، حيث ظهرت بنظارة نظر شفافة، مع بعض الخواتم باللون الذهبي، وساعة يد ذهبية انيقة للغاية.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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