موجز الأحداث فى إسرائيل.. عواصف وأمطار رعدية.. حرب جديدة ضد إيران ولبنان وغزة.. نهاية عهد نتنياهو.. وحاخام كبير يفضح ابتزاز الموساد لسياسيين في أوروبا

نهاية عهد نتنياهو قريبًا

عواصف رعدية وأمطار عنيفة تضرب إسرائيل

إسرائيل تدخل حرب جديدة ضد إيران ولبنان وغزة

حاخام كبير يفضح ابتزاز الموساد لسياسيين في أوروبا





قالت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة، إن إسرائيل تنتظر أسبوعا عاصفا مليئا بالعواصف الرعدية والأمطار العنيفة.وتوقعت الأرصاد الجوية الإسرائيلية، سقوط أمطار عنيفة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان على السهل الساحلي.وذكرت الأرصاد اليوم الجمعة، أن الجو سيكون غائمًا جزئيًا، وسط توقعات بهطول أمطار عند الظهيرة في مناطق الوسط والشمال.وقدرت أن يستمر الطقس العاصف يوم السبت حيث تسقط الأمطار المحلية مصحوبة بعواصف رعدية وثلوج خفيفة، وسط البلاد والجنوب خاصة، وستهب رياح قوية أيضًا وهناك خوف بسيط من الفيضانات في ذلك اليوم كما ستستمر الأمطار أيام الأحد والاثنين.وتابعت الأرصاد أن حالة من عدم الاستقرار الجوي ستسود المنطقة مطلع الأسبوع القادم.ووفقًا للموقع العبري، هناك تخوفات من انقطاع الكهرباء، على إثر طقس عاصف يومي الجمعة والسبت.وأشارت إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أعلنت عن تعزيز فرق العمل الميدانية واستعدادها للتعامل مع أي انقطاع في إمدادات الطاقة.وكتب المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرائيل، أن الصراع بين إسرائيل وإيران لم ينتهي، وأنهما يقتربان من جولة صراع جديدة.وقال المحلل العسكري، بالقناة الـ13 العبرية، ألون بن دافيد، أن الأوضاع الأمنية ستدهور على الجبهتين الشمالية والجنوبية العام القادم.وقال المحلل ألون بن دافيد ، إن إيران غير مستعدة لتلقي الضربات بدون رد، وهي تخطط للرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مواقعها بسوريا والعراق.وأضاف بن دافيد بالمقابل إسرائيل تراقب قطاع غزة، وخصوصا حركة الجهاد الإسلامي، التي تدير سياسات مستقلة هناك.وأفاد عاموس هرائيل، إن ذلك بسبب جهود إيران المتواصلة في نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله في لبنان، ونشر قواعد عسكرية في سورية والعراق.وأضاف هرائيل، أن إيران تعتبر أن الحساب لا يزال مفتوحا مع إسرائيل بسبب الهجمات السابقة، وأنها وضعت معادلة جديدة، ترد عسكريا بموجبها على كل هجوم إسرائيل.وتابع هرائيل، إن الجولة القتالية القادمة باتت وشيكة، وربما تحصل نتيجة قيام إسرائيل بإحباط أي خطة انتقامية إيرانية، أو مبادرة الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية ضد إيران بالمنطقة.وأشار ، الى أن هذه التقديرات، تتأكد من حالة عدم الاستقرار في عدة جبهات، والمتوقع أن يستمر لفترة طويلة من الزمن.وزعم بن دافيد أن حركة الجهاد الإسلامي، ستحاول قريبا تنفيذ عمليات او تجديد إطلاق الصواريخ على إسرائيل.وختم المحلل هرائيل بالقول، إن سنة 2020، ستكون أقل هدوء على المستوى الأمني، من العام 2019.وقال رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة ان عهد بنيامين نتنياهو يمكن ان ينتهي فقط ببناء جسم مانع.وقال عودة "بدأ عهد بنيامين نتنياهو بانتهاء الجسم المانع سنة ١٩٩٦، وممكن أن ينتهي فقط ببناء جسم مانع نحن نملك الشجاعة ولكن "كاحول لاڤان" بعيدون مبدئيًا وغير شجعان.. حتى الآن".وتابع: "نحن جاهزون لطرح قضايانا السياسية وفي صلبها قضية السلام، وقضايانا المطلبية ومنها إلغاء قانون كامينتس، والانتصار على الجريمة والاعتراف بالقرى غير المعترف بها وخطة اقتصادية شاملة".من جانبه، قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي مطانس شحادة: "ان رئيس "كاحول لافان" بيني جانتس لا يفهم المجتمع العربي، وان وجهة نظره بشأنه غير صحيحة".وأضاف خلال حديثه مع موقع "والاه" العبري ان جانتس ينوي فك القائمة المشتركة، لكنه لن يفلح بذلك.وأصدر كبير حاخامات العاصمة النمساوية فينا كتاب بعنوان الحاخام والموساد الذي يكشف في فصوله الأربعة عن بعض تفاصيل عمليات جهاز المخابرات الاسرائيلية المثيرة للجدل في أوروبا الغربية.وقال الحاخام موشي فريدمان في تصريح له إن الكتاب يشمل على تفاصيل مهمة من شأنها المساعدة في الكشف عن تحركات جهاز المخابرات الإسرائيلية في الشرق الاوسط بشكل عام وفي الدول العربية بشكل خاص وأساليب تجنيد العملاء وعمليات الرصد والتعقب والاغتيالات.ويستعرض الكتاب تفاصيل عمليات الابتزاز التي يمارسها الموساد بحق مسؤولين أوروبيين والعنف وحتى الاغتيالات السياسية.ويقول المؤلف إن الكتاب لا يعبر عن رأيه الخاص في عمليات جهاز الموساد ولا يهدف إلى طرح نظرية معينة حول نشاطات التجسس والاغتيالات التي يقوم بها رجال المخابرات الإسرائيلية بل يمثل سردا موضوعيا للحقائق التي تم رصدها وجمعها من خلال شبكة علاقات واسعة تربط الحاخام برجال دين وسياسيين ومسؤولين مطلعين على تحركات جهاز الموساد في أوروبا الغربية.وأشار الحاخام إلى أن بحوزته معلومات حساسة أخرى حول تحركات الموساد في الدول العربية خاصة في لبنان وسوريا وملاحقة حزب الله.وكان الحاخام موشي فريمان قد ولد في النمسا من عائلة يهودية متدينة أقامت في أوروبا الوسطى منذ القرن الرابع عشر ودرس علم الدين في لندن وزوريخ في سويسرا قبل ان ينتقل الى الولايات المتحدة عام 1990 ثم عاد الى النمسا في عام 1999 حيث تم تعيينه حاخام فينا الكبير ثم انتقل للعيش في بلجيكا عام2011.يعرف الحاخام فريمان بنشاطاته ومساهماتها في الحوار بين الأديان والتقارب بين الثقافات حيث شارك في العديد من المؤتمرات في العديد من الدول العربية وإيران، كما ويستمر في نشاطاته من اجل حوار الحضارات في الأوساط الأوروبية في بروكسل ويعتبر من الشخصيات اليهودية المؤيدة للقضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام.