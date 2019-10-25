الصعق الكهربائي.. ماذا لو استمرت الكارثة دون حلول حتى نهاية الشتاء

وفاة طالب صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في الدقهلية، وفاة طفلة صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في العاشر من رمضان.. كل تلك الأخبار وغيرها الكثير، لم تتوقف على مدار الأيام الماضية ومنذ سقوط الأمطار على مختلف محافظات الجمهورية.



حالات الوفاة التي بلغت 5 حالات حتى اليوم نتيجة الصعق الكهربائي من أعمدة الإنارة في الشوارع بسبب الماس الكهربائي الناتج عن تلك الأعمدة أثناء سقوط الأمطار، سببت حالة كبيرة من القلق، خاصة وأن غالبية حالات الوفاة من الأطفال.



ومنذ وقوع أول حالة وفاة نتيجة الصعق الكهربائي من أعمدة الإنارة في الشوارع، والتي كانت حديث المواطنين لم تخل من كيل الاتهامات لأيادي الإهمال التي تسببت في وفاة أبرياء خلال هطول الأمطار، وتصاعدت المطالبات بمحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على أيدي المسئولين الذي تسببوا في هذه الكوارث.



البداية من الشرقية



البداية كانت في محافظة الشرقية، حينما توفيت طفلة عمرها 9 سنوات صعقا بالكهرباء في الشارع نتيجة ملامستها عمود إنارة تعرض لمياه الأمطار والسيول بالحي الـ 14 في مدينة العاشر من رمضان، وتدعى الطفلة "مروة صادق عبدالمجيد"، والتي توفيت بالقرب من مسكن أسرتها، والتي تبين بعدها وفاة الطفلة نتيجة حدوث ماس كهربائي بعمود الإنارة نتيجة حالة التقلبات الجوية التي شهدتها المدينة.



محافظة الغربية كانت أيضا على موعد لوقوع مثل تلك الكارثة، فقد شهدت قرية قصر بغداد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم الخميس مصرع طالبة بالصف السادس الابتدائي صعقا بالكهرباء بسبب ماس كهربائي نتيجة الأمطار التي تعرضت لها القرية صباح اليوم أثناء ذهابها للمدرسة.



تلميذ الدقهلية



الكارثة ذاتها تكررت من جديد لكنها في محافظة الدقهلية، بوفاة الطالب أحمد جمعة صعقا في مياه الأمطار نتيجة ملامسته لعمود إنارة في مدينة الكردي، في محافظة الدقهلية، حتى كشفت الأجهزة الأمنية أن الطفل المتوفى يبلغ من العمر 12 عامًا، وهو طالب بالصف الأول الإعدادى وأنه كان عائدًا للمنزل ويسير بجانب جدران المنزل بسبب غرق الشوارع بالماء إلا أنه تعرض للصعق بالكهرباء من عمود إنارة ما أدى لمصرعه في الحال.



4 ضحايا في كفر الشيخ



الوضع في محافظة كفر الشيخ كان أكثر مأساوية، حيث خطف الموت الماس الكهربائي أوراح 4 من أبناء المحافظة، تعددت أماكن وفاتهم لكن السبب واحد، وهو الموت صعقا بالكهرباء عن طريق الماس الكهربائي في أعمدة الإنارة بالشوارع.



وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ قد تلقت تلقت إشارة بوفاة 4 أشخاص نتيجة لصعق كهربائى، منهم اثنان بالحامول، واثنان بمطوبس من بينهم طالب وهم: عمر مجدى على خميس، 13 سنة، وسعد محمد زيدان، 45 سنة، ونقلا إلى مستشفى الحامول المركزى، كما لقى إبراهيم رزق، 30 سنة مقيم بقرية القنى التابعة لمركز مطوبس، مصرعه بسبب الصعق الكهربائى، كما لقى الطالب إبراهيم رزق عزيز، الطالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة كمال الشاذلي التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، مصرعه، نتيجة صعق كهربائى، وكان متغيبًا من المدرسة.



تخوفات من تكرار الكارثة



ارتفاع معدل الوفاة بسبب الصعق الكهربائي في الشوارع مع اول موجة للشتاء خلال هذا الموسم، دفعت المواطنين للشكوك حول استمرار تلك الكارثة، دون وضع حلول لها خلال الموسم، حيث أنه في حال عدم وضع حلول جوهرية لمشكلة الماس الكهربائي خلال سقوط الامطار ستحدث كارثة أكبر وتزايد في أعداد ضحايا الصعق الكهربائي في الشوارع.



حلول الأهالي



ومنذ تداول أخبار وفاة المواطنين صعقا بالكهرباء من أعمدة الإنارة بالشوارع، بادر العديد من المواطنين في مختلف المحافظات بمبادرات لتغليف أعمدة الإنارة بالبلاستيك في محاولة منهم لمنع حدوث الماس الكهربائي في الشوارع خلال سقوط الأمطار وللحفاظ على أرواح المارة خاصة من الأطفال.