كواليس لقاء محافظ بني سويف وعمدة هيكوري الأمريكية

واصل هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، برنامج زيارته ضمن الرحلة الدراسية لتجربة ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.



ويزور الولاية وفد من محافظة بني سويف ووزارة التنمية المحلية للوقوف ميدانيا على التجربة التنموية ،في إطار الدعوة الموجهة من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وفي إطار متابعة مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات" WISE وايز "والذي يتم تنفيذه بالمحافظة وتموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ).



والتقى المحافظ، مع "هانك جيس" عمدة مدينة هيكوري بولاية كارولاينا الشمالية، و"وارين وود "مدير بلدية هيكوري ، ومسؤولي قسم القيادة وتطوير الأعمال،ومسؤولي مركز البيانات بالمدينة ، و"ليندسي كيسلر "رئيس الغرفة التجارية لمقاطعة كاتاوبا ، بجانب زيارة مركز تنمية وتطوير القوى العاملة بكلية المجتمع بوادي كاتاوبا ، ومركز كيه 64 وحلول القوى العاملة ، وأكاديمية الأثاث بكلية المجتمع بوادي كاتاوبا.



وبحسب بيان صدر عن المحافظة اليوم/الجمعة/، فقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تضمنت الاتفاق على أطر عملية لتبادل الخبرات بين بني سويف ومدينة هيكوري في مجال التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ محاكاة للتجربتين بين المدينتين ، على أن تشمل المحاكاة كافة مكونات التجربتين من عناصر وموارد مادية وفنية بجانب العنصر والمورد البشري الذي يمثل أهم تلك المكونات، كما تضمن أيضا جدول الأعمال زيارة شركة سينشري فيرنتشر التي تتربع على عرش صناعة الأثاث من خلال تقديمها لمجموعة كبيرة من المنتجات عالية الجودة التي تتسم بالأصالة والطابع الفلكوري.



وأشار محافظ بني سويف إلى أن مصر بشكل عام مازالت تحافظ على إرثها في بعض الصناعات والحرف اليدوية التي لها سمعتها الطيبة على مستوى العالم كالسجاد اليدوى والمصنوعات القطنية من فئة القطن طويل التيلة ، والمصنوعات الخزفية والنحاسية اليدوية التي يقبل عليها السياح من كل دول العالم.



وطالب المسؤولين بالمنظومة الصناعية في المدينة بتبنى مشروع مشترك للنهوض بمثل هذه الصناعات التراثية بمحافظة بني سويف خاصة والتي تعتمد على المكون المحلي ، لاسيما وأن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات والموارد والميزات النسبية في هذا المجال.



وأوضح أنه يتوافر في بني سويف الأيدي العاملة التي تعمل في المهن الحرفية التراثية وتحافظ عليها من الاندثار، بجانب المواد الخام خاصة المكون والمحاصيل الزراعية فمعظم نشاط سكان المحافظة في الزراعة وتتوافر لدى المحافظة معظم أنواع المحاصيل ، فضلا عن توافر عنصر الفلكور الشعبي والطابع والسمات الحضارية ، لاسيما وأن بني سويف من المناطق العريقة تاريخيا وحضاريا وتعد متحفا تاريخيا لكل العصور وذلك يؤهلها لأن تكون في مصاف الأماكن والمراكز في الصناعات ذات الطابع التراثي أو الصناعات التي تتضمن إدخال عناصر وفنون تراثية مع تنوع أشكالها.



وعلى هامش هذه اللقاءات ، أهدى عمدة هيكوري محافظ بني سويف مفتاح المدينة كهدية تذكارية ، ومراسم بروتوكولية يتم اتباعها مع ضيوف المدينة،مؤكدا عمق العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والتي تمثل أهم دولة إقليمية وإفريقية.