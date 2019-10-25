كشف موقع homemaking، عن وجود وصفة سحرية للتخلص من الشعر الأبيض بطريقة فعالة وسريعة، وقليلة التكلفة.
استخدمي قشور البطاطس التي تساعد على استعادة الشعر للونه الأصلي، وتعزيز نمو الشعر.
الوصفة:
- قشور البطاطس
- ماء مغلي
تحضير الوصفة:
- ضعي قشور البطاطس في الماء المغلي واتركيها 25دقيقة، ومن ثم احضري مصفاة وصفي القشور.
- قومي بوضع الوصفة واتركيها 15 دقيقة.
- قومي بغسل شعرك بالماء البارد، وكرري الوصفة 3 مرات أسبوعيا.
استخدمي قشور البطاطس التي تساعد على استعادة الشعر للونه الأصلي، وتعزيز نمو الشعر.
الوصفة:
- قشور البطاطس
- ماء مغلي
تحضير الوصفة:
- ضعي قشور البطاطس في الماء المغلي واتركيها 25دقيقة، ومن ثم احضري مصفاة وصفي القشور.
- قومي بوضع الوصفة واتركيها 15 دقيقة.
- قومي بغسل شعرك بالماء البارد، وكرري الوصفة 3 مرات أسبوعيا.