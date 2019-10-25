

تحضير الوصفة:

- ضعي قشور البطاطس في الماء المغلي واتركيها 25دقيقة، ومن ثم احضري مصفاة وصفي القشور.

- قومي بوضع الوصفة واتركيها 15 دقيقة.

- قومي بغسل شعرك بالماء البارد، وكرري الوصفة 3 مرات أسبوعيا.



كشف موقع homemaking، عن وجود وصفة سحرية للتخلص من الشعر الأبيض بطريقة فعالة وسريعة، وقليلة التكلفة.استخدمي قشور البطاطس التي تساعد على استعادة الشعر للونه الأصلي، وتعزيز نمو الشعر.الوصفة:- قشور البطاطس- ماء مغلي