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مرأة

وصفة سحرية للتخلص من الشعر الأبيض

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشف موقع homemaking، عن وجود وصفة سحرية للتخلص من الشعر الأبيض بطريقة فعالة وسريعة، وقليلة التكلفة.

استخدمي قشور البطاطس التي تساعد على استعادة الشعر للونه الأصلي، وتعزيز نمو الشعر.

الوصفة:
- قشور البطاطس
- ماء مغلي 

تحضير الوصفة:
- ضعي قشور البطاطس في الماء المغلي واتركيها 25دقيقة، ومن ثم احضري مصفاة وصفي القشور.
- قومي بوضع الوصفة واتركيها 15 دقيقة.
- قومي بغسل شعرك بالماء البارد، وكرري الوصفة 3 مرات أسبوعيا.
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