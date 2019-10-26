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أخبار العالم

الدفاع الروسية : رصد 49 انتهاكا للهدنة في سوريا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أنها رصدت 49 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية -اليوم /الجمعة/- أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية بسوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 12 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية بموجب 5 انتهاكات وقعت في محافظات حلب، و3 انتهاكات باللاذقية، و2 في إدلب، و2 في حماة، مضيفا أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 37 انتهاكا للهدنة وهم 15 في محافظات اللاذقية، و12 في إدلب، و6 في حماة، و4 في حلب.

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ بشكل عام 2229 عملية إنسانية بوزن إجمالي يبلغ 3668.13 طن.
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